Naopak, Donald Trump, ktorý je majstrom v odvracaní pozornosti od výsledkov svojho úradovania, si priniesol tento štýl komunikácie aj do oboch televíznych debát. Expert na prezidentské debaty a profesor politickej komunikácie Mitchell S. McKinney z Univerzity v Missouri hodnotil pre TASR vystupovanie oboch kandidátov na amerického prezidenta.

Z prvej prezidentskej debaty medzi Bidenom a Trumpom odchádzali podľa McKinneyho ako porazení pravdepodobne Američania, ktorí túto diskusiu sledovali. Išlo podľa neho totiž o najchaotickejšiu debatu v histórii - plnú osobných útokov. V značnej časti prvej debaty diktoval jej tón Donald Trump a jeho stratégia neustáleho skákania do reči, posmievania sa či nadávania. "Biden pri Trumpovom agresívnom štýle vystupovania väčšinou reagoval pokojne a zdržal sa podobnej agresívnej reakcie. Jeho odpovede sa však v záplave Trumpovho nepretržitého prerušovania často strácali. Biden sa tiež vyvaroval väčšieho prešľapu, ktorý by mohol Trump zneužiť na podporenie svojho ofenzívneho naratívu, podľa ktorého je Biden príliš starý alebo nemá kondíciu na to, aby bol prezidentom," vysvetlil McKinney.

Americký prezident Donald Trump (vľavo) a demokratický prezidentský kandidát, bývalý viceprezident Joe Biden s moderátorom Chrisom Wallaceom (uprostred) zo spravodajskej stanice Fox News počas prvej prezidentskej debaty 29. septembra 2020 v Clevelande. Zdroj: Patrick Semansky

Druhá diskusia, pred ktorou Komisia pre prezidentské debaty (CPD) oznámila po chaotickom prvom priamom stretnutí oboch kandidátov zmenu pravidiel, sa podľa McKinneyho niesla v o niečo uvoľnenejšej atmosfére, čo sa zdalo byť výhodou pre Bidenov rezervovanejší štýl vystupovania. Naopak, Donald Trump bol podľa experta až netypicky krotký, z čoho možno usúdiť, že sa poučil z prvej debaty, po ktorej utrpeli jeho preferencie. "Trump si dával väčší pozor na dodržiavanie pravidiel a zdvorilý bol dokonca aj k moderátorke Kristen Welkerovej. Tá si udržala nad debatou kontrolu, pričom často naliehala na kandidátov, aby neodbočovali od témy a odpovedali na jej otázky,"konštatoval.

McKinney si myslí, že ďalším Bidenovým svetlým momentom počas druhej debaty bolo, keď hneď niekoľkokrát apeloval na jednotu, pričom ďalej vyhlásil, že na rozdiel od Trumpa nebude rozdeľovať americké štáty podľa ich politických preferencií na "červené alebo modré", ale že "je za Spojené štáty" a bol by prezidentom pre všetkých Američanov.

Podľa McKinneyho pôsobil Trump počas druhej debaty tak trochu utiahnuto a občas aj rozrušene. Navyše do tejto debaty nepriniesol nič, čo by mohlo presvedčiť ľudí, ktorí sú buď nerozhodní, alebo nie sú pevne odhodlaní dať svoj hlas Bidenovi, aby podporili práve úradujúceho prezidenta.

Joe Biden sa ukázal na pódiu so svojou manželkou. Zdroj: Scott Olson

Táto debata zásadne nezmení dynamiku boja o prezidentské kreslo, uviedol McKinney. Z druhej debaty vyšiel podľa neho víťazne Biden, ktorému sa rovnako ako počas prvej debaty podarilo predísť závažnejšej chybe.

Prezidentské voľby v Spojených štátoch amerických sú naplánované na 3. novembra. Voliči budú rozhodovať o tom, či súčasný prezident Donald Trump zostane v Bielom dome ďalšie štyri roky. Trumpovým vyzývateľom je demokratický kandidát Joe Biden, ktorý bol viceprezidentom v ére úradovania prezidenta Baracka Obamu (2009-2017). Trump je v poradí 45. americkým prezidentom.

Debaty nemajú na voličov veľký vplyv