Viete, ako sa najlepšie UKRYŤ PRED TORNÁDOM? Odborníci radia, ktoré miesta sú NAJBEZPEČNEJŠIE!

Pred tornádom je najlepšie sa schovať v pivniciach domov. Ak dom nemá suterén, odporúča sa zísť na jeho najnižšie podlažie, najlepšie do malej miestnosti uprostred budovy - napríklad do kúpeľne či šatníka, pod schodisko alebo do inej miestnosti bez okien. Na svojej internetovej stránke o tom informuje americký Národný úrad pre oceány a atmosféru (NOAA) v súvislosti s výskytom tornád aj v Európe.