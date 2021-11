Za jednu dávku očkovania, tridsať minút v raji! Aj takto by sa dala opísať očkovacia kampaň viedenského nočného klubu Fun Palast. Jeho vedenie sa rozhodlo zakročiť počas zhoršujúcej sa pandémie a výmenou za očkovanie priamo u nich ponúkajú nevídanú odmenu.

Rakúsko podobne ako Slovensko bojuje aktuálne s treťou vlnou pandémie koronavírusu. Zaočkovaných už síce majú zhruba 64 % obyvateľov, no, ako sa zdá, na vytvorenie kolektívnej imunity to ani zďaleka nestačí. Zatiaľ však čo okolité krajiny vymýšľajú televízne očkovacie kampane či lotérie, v ktorých môžu zaočkovaný súťažiť o skvelé výhry, viedenský nevestinec Fun Palast sa rozhodol odporcov očkovania presvedčiť erotickejším spôsobom.

Zdroj: facebook @Fun-Palast

Viedenský nevestinec zvolil pozoruhodnú taktiku, ako motivovať ľudí na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Za jednu dávku očkovania ponúkajú voucher na 30 minút strávených v saunovom svete v spoločnosti s vybranou pracovníčkou. Ak by ste si však mysleli, že manažment nočného klubu nevšednou kampaňou myslel predovšetkým na svoju krajinu, mýlite sa.

Zariadenie Fun Palast tak dúfa nielen vo vyššiu zaočkovanosť, ale aj počet klientov, ktorých v čase pandémie značne ubudlo. „Rovnako by som sa dal očkovať, ale pravidlo 2G to trochu urýchlilo. Akciu vo Fun Palast zorganizoval môj známy, tak som do toho šiel,“ uviedol Gerhard, jeden z návštevníkov.