Na najmenej 68 stúpol počet obetí nehody lietadla so 72 ľuďmi na palube v Nepále, ktoré sa v nedeľu zrútilo počas pristávania do rokliny. Oznámil to tamojší úrad pre civilné letectvo. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej ide o najsmrteľnejšiu leteckú nehodu v krajine za posledné tri desaťročia.