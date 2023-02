Potvrdený počet mŕtvych v oboch krajinách sa vyšplhal nad 5000, informovala v utorok nadránom tlačová agentúra AFP.

Vládnu obavy, že počet obetí ešte neúprosne stúpne, pričom predstavitelia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) odhadujú, že mŕtvych môže byť až do 20.000. Záchranári spod trosiek budov stále vyťahujú ľudí, pričom záchrannú akciu na mnohých miestach komplikuje nepriaznivé chladné počasie. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok vyhlásil sedemdňový štátny smútok.

Z ruín zničených budov na juhovýchode Turecka sa po pondelkovom ničivom zemetrasení podarilo zachrániť už viac ako 8.000 ľudí, uviedol v utorok turecký viceprezident Fuat Oktay. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,8, za ktorým postupne nasledovalo približne 200 dotrasov, zasiahlo oblasť okolo turecko-sýrskych hraníc v noci na pondelok. Podľa predstaviteľa tureckej štátnej agentúry pre zvládanie katastrof a núdzových situácií (AFAD) bolo v Turecku pri zemetrasení zničených vyše 5700 budov, píše Reuters

Ide o najsmrteľnejšie zemetrasenie v Turecku od roku 1999, keď pri podobne silnom zemetrasení zahynulo vyše 17.000 ľudí.

Podľa geologickej služby USA (USGS) išlo o najväčšie zemetrasenie zaznamenané na svete od zemetrasenia v odľahlej časti južného Atlantiku v roku 2021.

Po zemetrasení ušlo 20 mužov z väznice, kde zadržiavajú najmä členov IS

Väzni sa po pondelkovom smrtiacom zemetrasení vzbúrili vo väznici na severozápade Sýrie, kde sú zadržiavaní prevažne členovia teroristickej organizácie Islamský štát (IS), a najmenej 20 ich ušlo. Vo väzení sa nachádzajú aj bojovníci síl vedených Kurdmi. "Pri zemetrasení bolo postihnuté aj mesto Rádžú a väznica. Následne sa väzni začali búriť a ovládli časti väzenia," povedal predstaviteľ tohto zariadenia, ktoré majú pod kontrolou proturecké frakcie. "Ušlo približne 20 väzňov... a sú to podozriví militanti z IS," dodal.

Pri zemetrasení s magnitúdou 7,8 padali v Turecku celé budovy, na snímkach záchranné zložky hľadajú obete a preživších 6. februára 2023. Zdroj: Profimedia

Ambasádor Sýrie uistil OSN: Pomoc po zemetrasení sa dostane ku všetkým Sýrčanom

Generálny tajomník OSN António Guterres ubezpečil sýrskeho veľvyslanca, že organizácia urobí všetko, čo je v jej silách, aby pomohla vojnou zničenej krajine v tejto "veľmi ťažkej situácii". Sabbágh zdôraznil, že sýrska vláda je pripravená pomáhať a koordinovať humanitárne dodávky tak, aby sa dostali ku "všetkým Sýrčanom na všetkých územiach Sýrie, aj keď Damask ich nemá všetky pod kontrolou".

USA poskytnú "všetku možnú pomoc" obetiam zemetrasenia

"Prezident Biden potvrdil pripravenosť Spojených štátov poskytnúť nášmu spojencovi v NATO, Turecku, všetku možnú pomoc potrebnú po takejto tragédii," uviedol Biely dom v oznámení. "Prezident informoval, že americké tímy urýchlene odchádzajú do Turecka pomôcť mu v pátraní a záchrane ľudí, plniť potreby ranených a vysídlených a koordinovať aj ďalšiu pomoc," doplnil Biely dom.

Slovensko vyslalo do Turecka tím záchranárov Zdroj: Facebook/ministerstvovnutra

Pripojili sa aj Slováci!

Slovenská republika sa pripojila k medzinárodnej pomoci a vyslala v pondelok večer záchranársky tím z rezortu vnútra na pomoc Turecku, ktoré postihlo ničivé zemetrasenie. Pri vyhľadávaní ľudí zasypaných v troskách bude pomáhať 10 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 5 príslušníkov Horskej záchrannej služby.

Dorazili na miesto

V tureckých oblastiach postihnutých zemetrasením už aktívne pomáha 15 Slovákov z Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby. Poskytnutý záchranný tím je sebestačný, teda schopný pracovať v mieste určenia samostatne.

Vyslaný záchranný tím sa na mieste nasadenia rozdelil na tri tímy, ktoré už v dopoludňajších hodinách začali s vyhľadávaním osôb. Každý tím pozostáva zo psovoda so psom a troch hasičov. Zároveň prebieha výber vhodného miesta na vybudovanie základného tábora, ktorý poskytne zázemie príslušníkom.

