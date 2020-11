Voliči Donalda Trumpa sa nevedia dohodnúť, či majú demonštrovať za to, aby bol sčítaný každý hlas, alebo za to, aby sa zastavilo sčítavanie hlasov. Volebný štáb prezidenta USA Donalda Trumpa žiada súd v štáte Pensylvánia, aby tam pozastavil sčítanie hlasov odovzdaných v prezidentských voľbách. Po tomto oznámení sa ľudia okamžite nahrnuli pred volebné miestnosti a začali protestovať.

Trump supporters: "Stop the vote!"



Also Trump supporters: "Count that vote!"#election2020pic.twitter.com/ctyIop97gf