Loď má z paluby ISS priviezť na Zem trojčlennú posádku - ruských kozmonautov Sergeja Prokopieva a Dmitrija Petelina a Američana Franka Rubia.



Táto trojica priletela na ISS v septembri minulého roka a na stanici mala zostať do konca marca. Ich pôvodnú loď, ktorú mali použiť aj na návrat, však medzičasom poškodil malý meteorit. Pre poruchu sa ich návrat posunul o šesť mesiacov, vo vesmíre tak celkovo strávia jeden rok. Poškodená loď by sa na Zem mala bez posádky vrátiť koncom marca.



Okrem Prokopieva, Petelina a Rubia sú na ISS aj astronauti NASA Nicole Mannová a Josh Cassada, Ruska Anna Kikinová a Japonec Koiči Wakata. Táto štvorica sa na ISS vyviezla v októbri minulého roka v module americkej spoločnosti SpaceX. Budúci týždeň by sa k nim mali pripojiť ďalší štyria astronauti z USA, Ruska a Spojených arabských emirátov, ktorí tiež priletia na lodi SpaceX.