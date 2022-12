Ministerstvo energetiky USA ohlásilo "veľký vedecký prelom" vo výskume jadrovej fúzie. Americkým vedcom sa podľa ministerstva prvýkrát podarilo vykonať túto reakciu tak, že pri nej vzniklo viac energie, než sa na ňu vynaložilo. Tento objav môže otvoriť cestu k využívaniu alternatívnych zdrojov čistej energie.

“For the first time ever, scientists managed to mimic the power of the sun.”@siobhankennedy4 explains how scientists made a major breakthrough in the race to recreate nuclear fusion and what it could mean for the future. pic.twitter.com/0aT8BqFioJ