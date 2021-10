Organizátori súťaže Miss Českej republiky sa pustili do neľahkého boja. Vtipným videom, v ktorom sa nachádzajú súťažiace v plavkách, chcú pripomenúť dôležitosť očkovania ako jednu z možností pred treťou vlnou pandémie. Reklama sa však stretla viac s negatívnymi ohlasmi ako s pozitívnymi. Finalistky Miss totiž vo videu hovoria o vakcíne ako „novodobom kolagéne”, ktorý je taký obľúbený medzi celebritami.

„Dievčatá, pozrite sa, normálne sa mi po očkovaní predĺžili vlasy,” hovorí hneď v úvode príťažlivá blondína. „Pozrite sa, ako sa mi zlepšila pleť,” nahrá jej na nôtu druhá. „No a ja mám po očkovaní takéto dlhé nohy,” pokračuje vysoká čiernovláska. Aj keď reklama pôsobí na prvý pohľad prvoplánovo, podľa organizátorov má oveľa hlbšie posolstvo. Finalistky v reklame poukazujú na hoaxy a nezmysly, ktoré sa o vakcínach šíria naprieč sociálnymi sieťami.

Samozrejme, to, že im po očkovaní narástli vlasy alebo sa im predĺžili mihalnice, mysleli s humorom. Reklamné posolstvo v podaní českých krások sa však s pozitívnymi ohlasmi nestretlo rovnako ako očkovacia kampaň na Slovensku.

Kampaň na Slovensku je podľa kritikov výsmechom očkovania. Zdroj: MZ SR

Keď minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský nasadil do éteru nové spoty, ktoré majú Slovákov motivovať na očkovanie, mnohí len nechápavo krútili hlavami. V reklame sa totiž objavujú plyšové koronavírusy, ktoré strašia v aute, pred výčapom či v MHD. Nad reklamou s farebnými plyšiakmi nekrútia hlavou iba ľudia, ale aj odborníci. „Podľa mňa je to úplne zlá kampaň. Ak má za cieľ motivovať tých, ktorí doteraz odmietali očkovanie, tak ich, samozrejme, nebude motivovať, ale bude ich ešte viac štvať,“ uviedol pre denník Plus JEDEN DEŇ Pavol Minár. Viac si prečítate TU.

