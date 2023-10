Video uvádza, že ukrajinskí vojaci pristáli na Kryme a spustili paľbu na ruských okupantov. Kyjev o takýchto operáciách hovorí verejne iba zriedkavo, naposledy sa tak stalo v auguste. Nie je známe, kedy sa odohrala akcia zachytená na videu.

Ruské štátne médiá zas v stredu uviedli, že ruské letectvo zmarilo pokus ukrajinských ozbrojených síl "o pristáte a vylodenie v severozápadnej časti Čierneho mora v oblasti neďaleko polostrova Tarchankut, pri ktorom boli použité tri vodné skútre a jeden motorový čln".

