FOTO Hulvátsky Boris pri rozlúčke s politikou: Svoju Carrie ťahal ako psa, takmer sa dokaličila

Predseda Konzervatívnej strany a končiaci britský premiér Boris Johnson mal pri poslednej rozlúčke v premiérskom sídle na Downing street naponáhlo. Zatiaľ čo jeho dojatá manželka mávala tlieskajúcemu davu, on ju ťahal rýchlo preč ako vrece zemiakov. Veľa nechýbalo a bola by čelom narazila do lampy!