Skupina Illuse, pozostávajúca z piatich členov, dostala pozvanie od humanitárnej spoločnosti KoridorUA, ktorá sa zaoberá pomocou pre Ukrajinu a pravidelne prispieva k zlepšeniu situácie vojnou zmietanej krajiny a obyvateľov. Medzinárodný divadelný festival slobody sa odohral počas predošlého víkendu a naša kapela dostala pozvanie s myšlienkou priniesť do Užhorodu aspoň štipku zábavy a dobrého pocitu.

Tamojší obyvatelia našťastie patria k menej zasiahnutým vojnou, no podľa hlavnej speváčky kapely Aničky (26) bolo už po príchode cez colnú kontrolu cítiť inú atmosféru, a hoci sa všetci členovia pozostávajúci z Ondreja (27), Martina (27), Tomáša (27), a Marka (42) pripravili na situácie, ktoré nemusia byť veľmi pozitívne, tamojší obyvatelia ich prekvapili a dodali im viac energie, ako čakali.



Počas víkendu sa skupina zúčastnila aj na predstavení v mariupolskom divadle, ktoré síce zasiahnuté vojnou nebolo, budova je neporušená, no členovia miestneho divadelného súboru si taktiež prežili svoje. Z pôvodnej zostavy bolo totiž na pódiu len 8 hercov. Zbytok bol na fronte alebo, žiaľ, neprežil následky vojny. Pre hlavnú speváčku bol najsilnejší zážitok spojený s neuveriteľnými emóciami najmä vtedy, keď si spolu so svojimi priateľmi sadla na hlavnom námestí. Ako sama spomína, na oblohe nebola ani stopa po lietadlách, ľudia vyzerali veselí a spokojní, no do reality ju ihneď vrhol pohľad na vojaka, ktorý vedľa nej sedel na invalidnom vozíku a nemal nohy. Následky vojny sa teda razom objavili a ukázali tvrdú realitu.

