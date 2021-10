Kozmická loď Sojuz MS-18 s ruským filmárskym tímom, ktorý vo vesmíre nakrúcal zábery pre nový film s pracovným názvom Výzva, pristála v nedeľu v Kazachstane. Agentúra TASS podvečer informovala, že herečku Juliju Peresiľdovú a režiséra Klima Šipenka spolu s ruským kozmonautom Olegom Novickým previezli z Kazachstanu do Hviezdneho mestečka v Moskovskej oblasti, kde podstúpia lekárske vyšetrenia a rehabilitáciu.

V Centre výcviku kozmonautov Jurija Gagarina predtým pre agentúru TASS uviedli, že dĺžka rehabilitácie bude závisieť od kondície účastníkov letu. Po krátkych letoch zvyčajne trvá asi týždeň. Generálny riaditeľ ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrij Rogozin pripustil, že rehabilitácia Novického môže byť dlhšia, pretože má za sebou dlhý pobyt vo vesmíre. Novickij bol na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) od 9. apríla.

Peresiľdová a Šipenko strávili na obežnej dráhe 12 dní a na palube ISS nakrútili materiál pre vôbec prvý hraný film, ktorý vznikol vo vesmíre. Dráma s pracovným názvom Výzva je príbehom o lekárke, ktorá letí na obežnú dráhu, aby zachránila astronauta. Film je spoločným projektom agentúry Roskosmos, Prvého (TV) kanála a štúdia Yellow, Black and White.

Do nakrúcania sa zapojili aj ruskí kozmonauti Anton Škaplerov, Oleg Novickij a Piotr Dubrov. Škaplerov a Dubrov zostávajú na ISS do jari budúceho roku. Rusi týmto projektom prvého "živého" nakrúcania vo vesmíre predbehli Spojené štáty. Záujem o takýto projekt má totiž aj americký herec Tom Cruise, ktorý by mal na nakrúcanie v kozme prepraviť raketou spoločnosti SpaceX.

Návratový modul Sojuz MS-18 s dvojicou filmárom a Novickým pristál v nedeľu o 07.35 h moskovského času v Kazachstane, odkiaľ ich previezli lietadlom na vojenské letisko Čkalovskij v Moskovskej oblasti.