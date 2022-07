Protestujúci obyvatelia Líbye vtrhli v piatok do parlamentu, pričom časť budovy počas nepokojov zhorela. Informovala o tom agentúra AFP.

Demonštranti protestovali proti zhoršujúcej sa životnej úrovni a patovej politickej situácii v krajine. Budova zákonodarného zboru sa nachádza v meste Tobruk. Podľa viacerých televíznych staníc sa protestujúcemu davu podarilo preniknúť do parlamentu, ktorý sa stal terčom rozsiahleho vandalizmu. Zábery miestnych médií zachytávajú, ako sa budova zahalila do hustého čierneho dymu po tom, čo nahnevaní mladí demonštranti začali páliť pneumatiky.

Viaceré médiá informovali, že časť budovy parlamentu zhorela do tla. V čase incidentu sa v nej poslanci nenachádzali. Zo záberov je zrejmé, že jeden z demonštrujúcich prišiel do parlamentu na buldozéri, ktorým následne prerazil vstupnú bránu a umožnil davu vniknúť dovnútra. Rozhnevaný dav podpálil autá predstaviteľov zákonodarného zboru a neskôr prebúral steny budovy stavebnými mechanizmami. Skaze sa nevyhli ani dokumenty, ktoré protestujúci vyhadzovali do vzduchu.

Vo svojej reakcii parlamentná kancelária vyhlásila, že rešpektuje "právo občanov na pokojný protest", však odsudzuje "vandalizmus a podpálenie" svojho sídla.