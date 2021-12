Ruský opozičný politik Maxim Petlin (48) z prvej ruky zistil, aké nástrahy občas ukrývajú moderné technológie. Počas porady so straníckymi kolegami na diaľku, prostredníctvom programu Zoom, totiž Petlin zabudol vypnúť webkameru predtým, než sa išiel osprchovať.

Nielenže tak ostatní členovia protiputinovskej strany Yabloko zistili, že ich regionálny líder z Jekaterinburgu vôbec nepočúva, pretože sa sprchuje, ale mali navyše možnosť vidieť ho z úplnej inej – a detailnejšej – perspektívy.

Petlin počas mítingu pozabudol, že nevypol webkameru, a pred všetkými sa začal vyzliekať. Na chvíľu potom zmizol z obrazu, následne však prešiel pred obrazovkou tak, ako ho Pán Boh stvoril, a zmizol za dverami kúpeľne.

VIDEO: Politik sa vyzliekol pred kolegami počas online stretnutia

Ostatní politici prítomní na online stretnutí prešli incident mlčaním, no na tvárach niekoľkých bolo vidieť, že si Petlinovo faux pas všimli. Situácia je o to kurióznejšia, že účelom stretnutia cez Zoom bolo disciplinárne konanie týkajúceho sa iného kolegu. Vyzerá to však tak, že za nevhodným správaním v rámci strany nemuseli chodiť jej členovia ďaleko.

Sám Petlin, paradoxne, incident popiera, hoci jeho nahé video koluje nielen po ruských internetoch. „Ja že som bol nahý? To je čo za hlúposť?“ reagoval podľa denníka Daily Mail na otázku serveru URA.ru. „Mali sme dnes online stretnutie, ale nespomínam si, že by som bol nahý,“ dodal politik.

Nuž, on možno nie, ale zvyšok sveta veru áno.

Zjavne však zalovil do vreckovej príručky každého politika, kde je zlatým písmom uvedené: zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať...

