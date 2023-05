Cool Girl! je názov nového českého filmu s influencerkami v hlavných úlohách. Komediálna dráma na motívy knižného bestselleru má za sebou slávnostnú premiéru v Česku, do slovenských kín vstúpi 29. júna.

Film prináša príbeh troch mladých hrdiniek, ich troch veľkých snov a jednej súťaže, ktorá ich môže splniť. Klaviristka Anet, atlétka Marta a tanečnica Tina stoja na štartovej čiare dospelých životov. Majú sny, túžby a nádeje, ale aj rodinné a milostné problémy.

"Každá z trojice dievčat sa prihlási do súťaže Cool Girl s nádejou, že víťazstvo by mohlo pomôcť nasmerovať ich život správnym smerom. Postupne však zisťujú, že na to, aby si človek uvedomil svoju hodnotu, musí predovšetkým veriť v seba samého," približuje snímku distribučná spoločnosť Continental film.

V úlohe Anet sa predstaví Kristýna Kotianová, známa ako Kristal Shine, slovensko-česká influencerka a účastníčka súťaže Clash of the Stars.

Atlétku Martu stvárňuje jedna z najmladších českých influenceriek, Dominique Alagia, ktorá na seba upozornila v súťažiach SuperStar či Like House.

"Herectvo, to bola celkom nová vec, ktorú som nikdy nezažila. Keď sme začali, tak som sa extrémne bála a mala som pocit, že tam nepatrím. Ale mali sme herecké workshopy a to nám všetkým dosť pomohlo. Pritom je pre mňa herectvo určite prirodzenejšie než spev, pretože som odmalička komediant," priznáva Alagia.

Trojicu uzatvára youtuberka Anna Šulcová, ktorá už má s herectvom skúsenosti zo seriálu Gympl s (r)učením omezeným aj filmu Gump - pes, ktorý naučil ľudí žiť. Skúsenosť s hlavnou úlohou si nevie vynachváliť.

"Ten mesiac nakrúcania bol jedným z najkrajších mesiacov môjho života. Každý deň stretávaš nových ľudí a pred sebou máš nové výzvy," dodáva niekoľkonásobná držiteľka ceny Czech Social Awards.

Vo filme sa objavia aj skúsení českí herci, medzi nimi napríklad Kateřina Brožová, Sabina Laurinová, Filip Blažek či Jan Šťastný. Snímku nakrútil režisér a scenárista Jeremy Tichý podľa rovnomennej knihy Leny Valenovej.