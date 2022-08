Aktuálne má rieka Dunaj, ktorá preteká aj naším územím v dôsledku sucha najnižšiu hladinu za takmer celé storočie. Tento jav odhalil desiatky nemeckých vojnových lodí v blízkosti Srbska. Upozornil na to spravodajský portál Reuters.

Tohtoročné extrémne suchá, ktoré vedci označujú ako dôsledok globálneho otepľovania odhalilo viac ako 20 vrakov lodí na úseku Dunaja neďaleko mesta Prahovo vo východnom Srbsku.

Stále obsahujú tony munície a výbušnín, čo predstavuje obrovskú hrozbu pre miestnu lodnú dopravu. Plavidlá nacistického Nemecka boli podľa dostupných informácií potopené pozdĺž Dunaja, keď ustupovali pred sovietskym vojskom.

'The German flotilla has left behind a big ecological disaster that threatens us, people of Prahovo,' said Velimir Trajilovic, a pensioner from Prahovo who wrote a book about the German ships.



