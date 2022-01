Na sociálnych sieťach sa šírilo video z miesta nešťastia: zachytávalo domy zmenené na kusy dreva a neďaleko aj obrovský kráter v zemi. Nehoda sa stala v dedine Apiate blízko mesta Bogoso, asi 300 kilometrov západne od metropoly západoafrického štátu Akkra.

Vozidlo prevážalo banské trhaviny z mesta Tarkwa do baní na ťažbu zlata Chiranov v ghanskom Západnom regióne. Prezident Nana Akufo-Addo oznámil, že výbuch viedol k "strate životov a zničeniu majetku", ale ďalšie podrobnosti neposkytol.

Na mieste tragédie sa nachádza polícia a protipožiarne aj záchranné služby, dodal líder krajiny."Je to naozaj smutný, nešťastný a tragický prípad. Vyjadrujem v mene vlády hlbokú sústrasť rodinám usmrtených a želám skoré uzdravenie raneným," napísal na Twitteri Akufo-Addo.

I have just received a briefing on the circumstances that led to an explosion in Apiate near Bogoso, in the Western Region, resulting in the loss of lives and the destruction of properties belonging to residents. 1/4