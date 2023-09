Ruská vesmírna agentúra Roskosmos 20. augusta oznámila, že Luna-25 stroskotala na povrchu Mesiaca. Išlo o prvú ruskú lunárnu misiu za ostatných 47 rokov, pričom modul mal pristáť v oblasti málo preskúmaného južného pólu Mesiaca.

NASA teraz informovala, že jej sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) nasnímala novovzniknutý kráter na povrchu Mesiaca a dospela k záveru, že ide pravdepodobne o miesto dopadu sondy Luna-25.

"Nový kráter má priemer asi desať metrov," uviedla NASA. "Keďže je blízko odhadovaného miesta dopadu sondy Luna 25, tím LRO dospel k záveru, že pravdepodobne pochádza z tejto misie," dodala.

