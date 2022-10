Larhlidovej trvalo na lietadle Piper PA-28 dve hodiny, aby vo vzduchu vytvorila portrét Alžbety II. s korunou na hlave z profilu, ktorý bol široký približne 62 kilometrov a na výšku meral takmer 105 kilometrov. Let sa podľa údajov z portálu FlightRadar uskutočnil vo štvrtok. Vytvorený portrét zosnulej kráľovnej nebolo reálne vidno na oblohe, ale len na obrazovke letových radarov.

Pilotka na stránke svojej charitatívnej zbierky JustGiving uviedla, že kráľovná "bola inšpiráciou pre mnohé generácie, oddaná službe (vlasti) celých 70 rokov". Larhlidová dodala, že "verí v silu spomienok a uznania" a preto sa rozhodla vytvoriť portrét zosnulej kráľovnej a vzdať jej tak úctu.

Larhlidová naplánovala let tak, že prekonvertovala portrét kráľovnej do špeciálneho plánovača leteckých trás ForeFlight. Poistila sa však i viacerými orientačnými bodmi na zemi a celý let si vopred niekoľkokrát cvične preskúšala. Podľa jej vlastných slov bolo najťažšou časťou letu práve "nakreslenie" koruny, no celkovo si podľa vlastných slov plnenie výzvy užívala.

Let bol pôvodne naplánovaný na utorok, no pre nepriaznivé počasie ho museli presunúť na štvrtok. Pilotka by chcela vyzbierať 5000 libier, z ktorých sa jej zatiaľ podarilo zhromaždiť zhruba 1100. Peniaze poputujú na podporu britských hospicov.