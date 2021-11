Donald Trump a Melania všetkých prekvapili, keď sa objavili na bejzbalovom zápase. Dvojica vyzerala šťastne, oddýchnuto - teda aspoň navonok. Keď bývalý prezident hrdo mával fanúšikom, ukazoval na nich a používal svoje obľúbené gestá, Melania sa na neho celý čas usmievala. Len čo sa mu však obrátila chrbtom, prekrútila očami a nahodila svoju "kamennú tvár", akoby sa za svojho manžela hanbila. Netrvalo dlho a video sa stalo virálne.

"Takto vyzerá žena, ktorej sa hnusí jej muž," napísal pod zábermi na sociálnej sieti Twitter jeden z komentujúcich. "Nemyslím si, že na tom zápase chcela byť," pridali sa ďalší.

Oh DAMN…. Did Melania Trump just roll her eyes at Donald Trump last night!? Cuz it seems like she don’t give a DAMN about him at all…. 😂😂😂😂 #WorldSeries pic.twitter.com/7CIBj0KoyS