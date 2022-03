Demokracia v Rusku vyzerá asi tak, že ak si dovolíte vyjadriť svoj nesúhlas s vojnou, okamžite vás obkľúči polícia a už vás vedú do policajného autobusu.

V Matičke Rusi totiž zatvárajú odporcov ukrajinskej invázie vo veľkom a za mrežami skončili už tisíce ľudí, ktorí si dovolili vyjadriť nesúhlas s tým, že ich krajina bezdôvodne napadla svojho suseda.

O to viac sa musí ceniť odvaha, akú v priamom prenose ruskej (a Kremľom ovládanej) televízie Kanál 1 prejavila editorka s ukrajinskými koreňmi Marina Ovsianniková (43). Informoval britský denník Daily Mail.

Novinárka totiž priamo počas vysielania televíznych správ – vôbec najsledovanejšej spravodajskej relácie v Rusku – vbehla do záberu aj s veľkým transparentom, ktorý hlásal: „Zastavte vojnu! Neverte propagande! Všetkých nás zavrieť nemôžu!“ Ako inak, len čo sa relácia skončila, do televíznej centrály v moskovskej štvrti Ostankino – kde sa nachádza aj rovnomenná televízna veža (Ostankinskaja telebašňa), vôbec najvyššia voľne stojaca budova na svete – napochodovala polícia a Marinu zatkla.

Odvážny akt rebélie proti Putinovej tyranii a cenzúre neušiel ani ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému (44), ktorý sa televíznej redaktorke poďakoval vo videu uverejnenom na sociálnej sieti Telegram. Bohužiaľ, Marina za podporu Ukrajincom čelí veľmi nejasnej a nie príliš svetlej budúcnosti.

Nielenže jej teraz podľa ruských zákonov hrozí až 15-ročný trest za mrežami, no väznia ju na neznámom mieste, a dokonca ani jej právnici netušia, kde sa nachádza. Jediné, čo ju môže zachrániť pred trvalým vzatím do väzby, je fakt, že má dve malé deti, a teda podľa ruskej legislatívy nemôže ísť do väzenia, informujú zahraničné médiá vrátane denníka Daily Mail.

Ešte pred tým, než narušila vysielanie, nakrútila video, v ktorom objasňuje svoje konanie: „To, čo sa deje na Ukrajine, je zločin. Rusko je agresor. Zodpovedný je jediný človek: Vladimir Putin. Môj otec je Ukrajinec, matka Ruska. Nikdy neboli nepriateľmi. Bohužiaľ, posledných niekoľko rokov som pracovala pre Kanál 1 a podieľala sa na kremeľskej propagande. Veľmi sa za to hanbím... že som dovolila, aby ľuďom z televíznej obrazovky klamali. Nepovedali sme nič v roku 2014, keď sa to celé len začínalo. Neprotestovali sme, keď Kremeľ otrávil Navaľného. Len sme sa ticho prizerali tomuto nehumánnemu režimu. Teraz sa od nás odvrátil celý svet a desať generácií našich potomkov zo seba nezmyje túto bratovražednú vojnu,“ uviedla Ovsianniková, ktorá patrila k najseniornejším členom televízneho štábu Kanálu 1, ktorý na celom svete sleduje asi 250 miliónov divákov.

Práve vďaka vysokému postaveniu sa dokázala dostať až priamo poza chrbát hlásateľky Jekateriny Andreevovej.

