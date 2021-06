VIDEO Medveď jej vliezol na záhradu, odpadnete, čo mu spravila: Neskutočné, čo dokáže adrenalín ×

Istá žena v Utahu sa stala hviezdou sociálnych sietí po tom, čo sa na TikToku objavilo video jej potýčky s medveďom čiernym. Obrovský maco totiž zišiel z divočiny až k ľudským obydliam, pričom statnú samicu sprevádzali aj jej mladé. Zviera najprv vyliezlo na plot, čím vyprovokovalo strážne psy na jednej zo záhrad. Chvíľu to vyzeralo, že medvedica ich roztrhá, no v tom do záberu vpálila ich majiteľka, ktorá sa vlastnoručne pustila do narušiteľa. Aj keď mohla za svoju pochabosť zaplatiť životom, do medveďa strčila takou silou, až spadol z plota na druhú stranu. Hoci sa okamžite začal driapať späť, gazdinka nestratila duchaprítomnosť, nahnala psov do bezpečia a až tak ich nasledovala. Diváci na internete sa nedokážu zhodnúť, či sa zachovala mimoriadne odvážne alebo hlúpo. Čo si myslíte vy?