"Dnipro. Teroristický štát (Rusko) zaútočil raketou na niekoľkoposchodovú obytnú budovu," napísal Bakumov. Dodal, že na mieste zasahujú záchranári.

Informáciu, že po útoku požiadali o lekársku pomoc tri osoby, potvrdil minister vnútra Ihor Klymenko.

K situácii sa vyjadril aj prezident Volodymyr Zelenskyj: "Dnipro. Piatok večer. Zasiahnutá bola výšková budova a budova Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU). Znova ruský raketový teror."

Zelenskyj zároveň prisľúbil, že Rusko bude za túto "agresiu a teror voči našim ľuďom potrestané".

A missile strike by the Russians on a multi-story house in #Dnipro is reported. Details are still unknown. pic.twitter.com/C4lcLsFPm3