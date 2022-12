Jeden zo svedkov tvrdil, že požiar vypukol do menej ako siedmich sekúnd, pričom si to návštevníci latinskoamerickej reštaurácie hneď všimli a začali panikáriť. Na informácie upozronil aj spravodajský portál The Sun.

Na šokujúcich záberoch je možné vidieť hostí, ktorí sa snažia pred plameňmi uniknúť. Niektorí účastníci vianočného večierku stále držali svoje nápoje, pričom sa snažili zúfalo tlačiť k dverám, aby sa dostali von.

Londýnska záchranná služba potvrdila, že celkovo museli ošetriť päť ľudí a ďalších troch odviezli do nemocnice. O ich stave bohužiaľ stále nie sú žiadne informácie, ale londýnsky hasičský zbor neuviedol, že by bol niekto vážne zranený. Z reštaurácie museli evakuovať približne 300 ľudí, čo zahŕňalo hostí aj personál.

Príčina požiaru je podľa dostupných informácií v súčasnosti stále predmetom vyšetrovania, ale hasiči sa domnievajú, že požiar spôsobila prskavka, ktorá zapálila vianočný stromček.

Londýnsky hasiči dodali, že „tento prípad poukazuje na nebezpečenstvo plameňa a otvoreného ohňa v blízkosti vianočných stromčekov, či už v obchodných priestoroch, reštauráciách alebo doma.“ Poznamenali, že na mieste zasahovalo päť hasičských áut a približne 35 hasičov.

