Počas pandémie koronavírusu sa ľudia po celom svete museli prispôsobiť bezpečnostným opatreniam. Zatvárajú sa reštaurácie, podniky, bary a rušia sa azda všetky hromadné podujatia. Korona je veľkým strašiakom aj pre umelcov, ktorí rušia jeden koncert za druhým. Americká kapela The Flaming Lips však prišla s riešením.

Pred koncertom, ktorý odohrali v americkom štáte Oklahoma v aréne s kapacitou 3 500 ľudí, rozmiestnili na zemi sfúknuté plastové lopty. Pre každého fanúšika, ktorý na koncert prišiel, bola pripravená jedna lopta, v ktorej bol zavretý počas celého koncertu. Podľa britského denníka Dailymail však išlo iba o akúsi skúšku toho, akoby mohli vyzerať koncerty v blízkej budúcnosti.

VIDEO Je toto budúcnosť koncertov? Fanúšikov napchali do veľkých nafukovacích bublín!

„Táto myšlienka sa mi páči. Fanúšik je v bubline v bezpečí, môže kričať koľko chce, skákať a spievať si bez toho, aby mal na tvári rúško a niekoho nakazil,“ povedal frontman skupiny Wayne Coyne. Myšlienka je to síce fajn, no viete si predstaviť byť hodinu zatvorený v takejto bubline bez prívodu čerstvého vzduchu? To asi ťažko.