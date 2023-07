VIDEO Klimatickí aktivisti si vzali na mušku Karola III.: Aha, čo kráľovi vyviedli! ×

Dvaja škótski klimatickí aktivisti z organizácie This Is Rigged v Edinburskej národnej galérii posprejovali portrét britského kráľa Karola III. V stredu to uviedla agentúra DPA, informuje TASR.