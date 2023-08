Silný vietor prevracal autá na parkoviskách a na zaplavených uliciach sa tvorili vlny. Na niektorých miestach na Okinawe zaznamenali v stredu ráno nárazy vetra s rýchlosťou takmer 200 kilometrov za hodinu. Japonská meteorologická služba hlásila, že za posledných 24 hodín spadlo viac ako 250 milimetrov zrážok.

Podľa miestnej elektrárne zasiahli výpadky elektriny 34 percent domácností na ostrove Okinawa. Dodávky elektrickej energie vypadli aj pre viac ako 10.000 domov na ostrove Amami severne od Okinawy. V niektorých oblastiach Okinawy sa prerušilo aj internetové a telefónne spojenie.

Letiská museli pre nepriaznivé počasie zrušiť viac ako 900 letov. Pozastavená bola aj verejná doprava na Okinawe vrátane premávky autobusov, ľahkých vlakov a trajektov spájajúcich Okinawu s blízkymi ostrovmi. Zatvorili aj úrady, obchody či pošty.

Meteorológovia predpokladajú, že tajfún Kchanún sa do piatku presunie cez Východočínske more na západ smerom k čínskym provinciám Če-ťiang a Fu-ťien. Potom sa však zrejme stočí na severovýchod a môže zamieriť na tretí najväčší japonský ostrov Kjúšu.

And here's a Natural Color composite crop and full disk image of #TyphoonKhanun from the last Elektro-L3 LRIT transmission.

2023.08.02 at 09:30 UTC pic.twitter.com/I7lFjpor6C