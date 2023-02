„Ide o 32 ročného Slováka, a kriminalisti sa teraz obrátili na verejnosť a hľadajú svedkov, ktorí muža naposledy videli, alebo s ním boli v kontakte,“ uviedla česká policajná hovorkyňa Dagmar Brožová.

Mŕtvola bola údajne vo vode približne mesiac. "K prípadu nálezu tela v rieke Berounka s ohľadom na prebiehajúce úkony trestného konania nemôžeme v tejto chvíli poskytnúť žiadne informácie, ale akonáhle to bude možné, bezodkladne budeme o vývoji prípadu informovať," dodala.

Zatiaľ je však známe iba to, že muž sa pohyboval v komunite bezdomovcov a polícii sa podarilo získať snímky z doby, keď ešte žil. Na tele muža našli dokonca bodnorezné rany a rôzne symboly a tak sa dá predpokladať, že sa stal obeťou okultných praktík.

Polícia teraz potrebuje hlavne zistiť, v ktorých lokalitách sa muž pohyboval a s kým. Výrazne by to kriminálke pomohlo prípad vyšetriť. „Pokiaľ by nám niekto vedel poskytnúť bližšie informácie k mŕtvemu, môže sa obrátiť na tiesňovú linku polície,“ dodala policajná hovorkyňa.

Podľa dostupných informácii žil muž v schátranom dome pri železničnej trati neďaleko plzenskej teplárne.