V tuneli na východe Taiwanu sa v piatok vykoľajil vlak, ktorý podľa všetkého narazil do nákladného vozidla. Vlak, ktorý smeroval do Taitungu, zišiel z koľajníc v tuneli severne od mesta Hualien a spôsobil náraz niektorých vozňov do steny tunela, informovali hasiči vo vyhlásení.

Podľa taiwanskej železničnej polície pri nešťastí zrejme priamo na mieste zahynulo 36 osôb, zatiaľ čo 61 cestujúcich previezli do nemocníc so zraneniami. Vo vykoľajených vozňoch zostalo uväznených 72 ľudí.

Vlak s ôsmimi vozňami smeroval s taiwanskej metropoly Tchaj-pej zo mesta Tchaj-tung na juhovýchode ostrova. Cestovalo v ňom približne 350 pasažierov. K nehode došlo na začiatku tradičného niekoľkodňového sviatku predkov, keď sa na Taiwane vydáva na cesty veľké množstvo ľudí.

Z prvých štyroch vozňov vlaku bolo evakuovaných 80 až 100 ľudí, zatiaľ čo vozne päť až osem sa „zdeformovali“ a je ťažké k nim získať prístup. Vo vlaku sa viezlo asi 350 ľudí a záchranné práce stále pokračujú.