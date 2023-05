Podľa informácií to vyzerá, že jedna električka zastala kvôli toalete, a druhá jednoducho "nedobrzdila". Vodička jednej električky v stredu 24. mája ráno na trati neplánovane zastavila, no chvíľu potom do stojaceho vozidla narazila ďalšia súprava. Jej šofér zostal v kabíne uväznený. Po vyslobodení ho záchranári museli uviesť do umelého spánku.

Podľa informácií českého Blesku.cz vodička prvej električky potrebovala akútne na WC. „Volala na dispečing, ten jej povolil, nech ide teda na malú niekde po ceste na trati, keď to nevydrží na konečnú, ktorá bola osem minút od miesta nehody. Zastavila, išla vykonať potrebu. A zrazu rana,“ popísali ľudia oboznámení s udalosťou.

Podľa dopravného podniku (DPP) vodička vytočila číslo dispečingu až bezprostredne po nehode. "Pracujeme s variantom, že vodič druhej električky včas nedobrzdil. Čo bolo ale skutočnou príčinou, či technické dôvody alebo niečo iné, to stále nevieme,“ potvrdila hovorkyňa DPP Aneta Řehková. Vodiča zatiaľ nebolo možné vypočuť, nedovoľuje to totiž jeho zdravotný stav. Vodič si električku na trati údajne nevšimol, pretože sa počas jazdy hrabal v taške. Táto teória však oficiálne potvrdená nie je.

Zakliesneného vodiča sa hasičom podarilo vyslobodiť po viac ako hodine.V čase nárazu sa prepravovalo 10 osôb, z ktorých muselo byť 5 evakuovaných. Okrem vodiča sa zranila aj jedna z cestujúcich (48), ktorá si pomliaždila krčnú chrbticu.