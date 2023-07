WA 16 Grebaštica - Na snímke požiar, ktorý sa rozšíril k budovám v chorvátskej obci Grebaštica vo štvrtok 13. júla 2023. Rozsiahly požiar vypukol vo štvrtok pri obci Grebaštica v blízkosti chorvátskeho mesta Šibenik. Šíril sa v dôsledku vetra a priblížil sa aj k obydliam. Vynútil si evakuácie miestnych obyvateľov. FOTO TASR/AP Fire approaches buildings in Grebastica, Croatia, Thursday, July 13, 2023. Evacuation orders were issued in several areas as a wildfire swept through coastal areas of the

Zdroj: Mate Gojanovic