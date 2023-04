Zelenskyj pripomenul, že najmä s prvých dňoch ruskej invázie na Ukrajinu sa v okolí hraníc Ukrajiny s Poľskom pootvárali dvere a hranice neboli. To označil za začiatok otvorených hraníc medzi oboma krajinami v budúcnosti.

"Žiadne hranice z politického, hospodárskeho a - čo je zvlášť dôležité - historického hľadiska," povedal Zelenskyj, ktorý na prvú oficiálnu návštevu Poľska od začiatku invázie pricestoval s manželkou Olenou Zelenskou.

Duda ocenil Zelenského Rádom bielej orlice za službu, ktorú preukázal bezpečnosti, húževnatosti, obrane ľudských práv a zlepšeniu poľsko-ukrajinských vzťahov. "Neopustili ste Ukrajinu ani vašich krajanov. Ste príkladom štátneho a národného vodcovstva... Nie je pochýb o tom, že váš prístup v kombinácii s hrdinstvom ukrajinských vojakov zachránili Ukrajinu. Nepochybujeme o tom, že váš prístup vo veľkej miere zachránil Európu pred záplavou ruského imperializmu," uviedol Duda.

"Chcem poďakovať poľskému prezidentovi, vláde a všetkým Poliakom... Vysoko si ceníme vašu podporu," uviedol Zelenskyj. Dodal, že ocenenie si prevzal v menej celého ukrajinského národa a tých, ktorí ho bránia.

Poliakom sa poďakoval aj za prisľúbenú pomoc na náročnej ceste za víťazstvom Ukrajiny. Ukrajinskí utečenci sa podľa jeho slov môžu v susednej krajine (Poľsku) cítiť ako doma vďaka Poliakom. Poľsko udelilo ochranný štatút približne 1,6 miliónu ukrajinských utečencov, píše DPA s odvolaním sa na Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).

Poľský prezident Andrzej Duda v stredu oznámil, že Poľsko dodá Kyjevu dovedna 14 stíhačiek MiG-29. Varšava doručila na Ukrajinu už štyri stíhačky tohto typu a štyri ďalšie sú v procese odovzdávania. Ďalších šesť sa momentálne pripravuje a podľa slov Dudu by mohli dodané už v blízkej dobe. Poľský prezident to uviedol na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vo Varšave, informuje denník The Guardian.

Duda podľa agentúry AFP ďalej poznamenal, že ak to bude potrebné, Poľsko bude ochotné v budúcnosti poskytnúť ukrajinským silám aj celú svoju flotilu 28 stíhačiek MiG-29, ktorú vlastní.