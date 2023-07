Na jeho dverách je jednoduchý nápis: SK manažment. To SK však neznamená Slovensko, ako nám v prvom momente napadlo, ale Sebastian Kurz.

Sebastian Kurz bol ako 31-ročný najmladší šéf vlády v Európe. Zdroj: MATEJ KALINA

Pán Kurz, čo robíte dnes?

Po odchode z politiky som sa stal živnostníkom a teraz pracujem v troch oblastiach. Tu vo Viedni som s poradenskou spoločnosťou založil spolu s rakúskym partnerom investičnú spoločnosť. Investujeme do spoločností v našom regióne. S dvoma izraelskými partnermi sme založili bezpečnostnú spoločnosť pre kritickú infraštruktúru v Izraeli. Začali sme len pred 8 mesiacmi, ale vyvíja sa toveľmi dobre.

Kto je Sebastian Kurz Sebastian Kurz je bývalý politik a rakúsky kancelár. Pôsobil ako minister zahraničných vecí Rakúska, dvakrát bol spolkovým kancelárom. Pre podozrenie z korupcie a krivej výpovede v máji 2019 odstúpil. Napriek tomu v septembri 2019 vyhrala Rakúska ľudová strana, ktorej predsedom bol Kurz, parlamentné voľby. Získala 37 % hlasov. Kurz však v roku 2021 z politiky odišiel a podniká.

Kde žijete?

Väčšinu času som v zahraničí, ale stále som doma vo Viedni, len veľa cestujem. Tri zo 4 týždňov som na cestách, väčšinu času na Blízkom východe, v Abu Dabi, Dubaji, či Tel Avive, často v USA. Ale aj vo východných susedných krajinách Rakúska.

Ako dobre poznáte slovenskú politiku a politikov?

Myslím, že celkom dobre. Keď som bol v politike, spolupracovalo sa mi so slovenskými kolegami veľmi dobre. Ako minister zahraničných vecí aj ako kancelár. Rád som chodil na Slovensko a nikdy nezabudnem na jeden zážitok: Keď som išiel prvýkrát do Bratislavy ako minister zahraničia, moja babička sa ma pýtala: Ideš preč, kedy sa zas vrátiš? Zaujímavé bolo, že keď som išiel do Salzburgu, nikdy mi nepoložila túto otázku, predpokladala, že sa asi vrátim večer domov. Pritom Bratislava je z Viedne oveľa bližšie ako Salzburg, no pre mnohých ľudí, najmä staršiu generáciu, to bola iná časť sveta. To sa však v poslednom čase stále viac mení. Som rád, že Slovensko a Rakúsko sa viac prepojili.

Sebastian Kurz ako mladý kancelár s naším ministrom zahraičných vecí Miroslavom Lajčákom. Zdroj: AP/Virginia Mayo

Byť v 36 rokoch dvakrát kancelárom je rekord. Vaše odstúpenie z funkcie bolo pre slovenskú politickú kultúru nezvyčajné. Chcete sa ešte niekedy vrátiť do politiky?

Čas v politike som si naozaj užil. Začal som skoro, vo federálnej vláde som bol viac ako 10 rokov, takže si myslím, že som svojím dielom prispel a momentálne sa v mojich nových činnostiach cítim veľmi dobre. Je pre mňa veľmi zaujímavé robiť niečo iné.



Nemyslíte si, že vaše odstúpenie z funkcie bolo predčasné? Urobili by ste to dnes tak isto?

Za ten čas v politike som veľmi vďačný, ale myslím si, že po 10 rokoch v rôznych funkciách v o vláde bol správny čas začať novú kapitolu môjho života.

