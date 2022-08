V dôsledku povodní utrpelo zranenia asi 30 osôb. Voda zničila viac ako 2000 hektárov poľnohospodárskej pôdy, najmä ovocných sadov a roľníci prišli približne o 2000 kusov dobytka, uviedol úrad miestneho guvernéra.

#Afghanistan ..22 people died and 45 others were injured due to floods in " #Gamdesh " in the eastern state of #Nuristan . pic.twitter.com/IOBKplKcjP

Hovorca afganskej vlády Bilal Karimi požiadal o pomoc aj medzinárodné spoločenstvo, ktoré má "urobiť všetko, čo je v jeho silách". Meteorológovia predpovedajú v oblasti v nadchádzajúcich troch týždňoch ďalšie silné dažde.

LOGAR, AFGHANISTAN: An Afghan baby is crawling in flood water in #Khoshi district of Logar province. Floods have left huge human and material loss for local residents. No aid has been delivered in the flood hit regions. Entire district is currently in water. #AfghanistanFlooding pic.twitter.com/hTDuFEKtun