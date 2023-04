Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová má šancu stať sa novou najvyššou predstaviteľkou NATO. S odvolaním sa na diplomatický zdroj to v piatok uviedli britské noviny The Sun. TASR informácie prevzala od agentúry Reuters.

Viacero členských krajín Severoatlantickej aliancie podľa správy navrhuje, aby von der Leyenová prevzala vedenie organizácie v októbri tohto roka.

Očakáva sa, že súčasný generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg ukončí svoje pôsobenie vo funkcii podľa plánu v októbri. Jeho mandát predĺžili trikrát a na tomto poste je celkovo už takmer deväť rokov.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa usmieva po podpise deklarácie o spolupráci medzi EÚ a NATO v Bruseli v utorok 10. januára 2023. Zdroj: Olivier Matthys

Britské zdroje pre The Sun tiež povedali, že Londýn by pravdepodobne vetoval vymenovanie von der Leyenovej, bývalej nemeckej ministerky obrany, a to vzhľadom na jej slabé výsledky vo vedení ozbrojených síl.

Nemecké noviny Welt am Sonntag informovali, že k popredným kandidátom na Stoltenbergovho nástupcu sú španielsky premiér Pedro Sánchez a britský minister obrany Ben Wallace.