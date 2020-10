rudký nárast počtu ľudí, ktorí sa rozhodli hlasovať skôr ako v deň volieb - osobne alebo poštou - má na svedomí stále pretrvávajúca pandémia nového druhu koronavírusu. Americký prezident Donald Trump opakovane šíri dôkazmi nepodložené tvrdenia o volebných podvodoch, čím vyvoláva zmätok a nedôveru v súvislosti s korešpondenčným hlasovaním, píše Reuters.

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov v piatich štátoch - Minnesota, Južná Dakota, Vermont, Virgínia a Wisconsin - už teraz presiahol 20 percent z celkovej volebnej účasti v roku 2016.

Voliči v štáte Georgia čakali na odovzdanie hlasu i niekoľko hodín

Desaťhodinové čakanie na odovzdanie volebného lístka a extrémne dlhé rady zažívali v pondelok voliči v americkom štáte Georgia. Informoval o tom v utorok denník The Guardian pripomínajúc, že pondelok bol prvým dňom, v ktorom mohli Američania v predstihu hlasovať pred prezidentskými voľbami pripadajúcimi na 3. novembra.

Ťažkosti s tzv. elektronickými volebnými knižkami slúžiacimi na registráciu voličov zaznamenali úrady najmenej v dvoch okresoch v štáte Georgia, kde sa v posledných rokoch v súvislosti s voľbami objavilo množstvo problémov. Technické komplikácie nastali napríklad na športovom štadióne v meste Atlanta, kde sa zhromaždili hlasujúci. Niektorí voliči na iných miestach v Atlante údajne čakali aj viac než desať hodín. Adrienne Crowleyová, ktorá čakala na odvolenie viac ako hodinu, pre denník Atlanta Journal Constitution povedala, že od čakania na odovzdanie svojho hlasu by ju neodradilo vôbec nič. "Volila by som i celý deň, ak by som musela," uviedla.