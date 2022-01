Zo Zeme ho vyniesla nosná raketa Ariane 5, ktorá odštartovala z kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane na Vianoce. Ako uviedla agentúra AFP, v pondelok o približne 20.00 h SEČ zapol ďalekohľad na päť minút trysky, aby dosiahol druhý libračný bod. V tejto polohe sa vyrovnávajú gravitačné sily Zeme a Slnka.

🏠 Home, home on Lagrange! We successfully completed our burn to start #NASAWebb on its orbit of the 2nd Lagrange point (L2), about a million miles (1.5 million km) from Earth. It will orbit the Sun, in line with Earth, as it orbits L2. https://t.co/bsIU3vccAj #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/WDhuANEP5h