V súvislosti s aktuálnym vývojom pandémie koronavírusu vo svete zvažuje mnoho Slovákov, či sa im oplatí vycestovať na dovolenku do zahraničia. Obavy vzrastajú aj pre možné opätovné uzavretie hraníc a neistotu pri návrate domov. Práve preto sme si pre vás pripravili veľký prehľad aktuálnej situácie v obľúbených dovolenkových destináciách Slovákov.

Dovolenková sezóna je už v plnom prúde no narozdiel od predošlých rokov ju sprevádza strach z vycestovania. Dôvodom je pandémia koronavírusu, ktorá mení podmienky cestovania takmer každý deň. Mnoho Slovákov sa pre to rozhodlo tento rok stráviť prázdniny objavovaním slovenských krás. Pre tých, ktorí stále zvažujú dovolenku v zahraničí, sme si pripravili veľkého sprievodcu obľúbených destinácii s aktuálnymi podmienkami, počtom nakazených aj bezpečnostnými opatreniami, na ktoré je dobré sa v prípade vycestovania pripraviť.

Pravidelné aktualizácie o podmienkach vstupu, opatrení a pobyte v zahraničí nájdete na stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej Republiky.

Bulharsko

Na Slnečnom pobreží v Bulharsku sa akvaparkom darilo. Slováci túto destináciu milujú. Zdroj: Shutterstock

Nakazených: 6102

Vyliečených: 3037

Mŕtvych: 254

Opatrenia

Pri vstupe do Bulharska je každému meraná telesná teplota. Pre osoby, u ktorých bola testovaním potvrdená prítomnosť ochorenia COVID-19, ale boli vďaka miernemu priebehu prepustení do domácej karantény, je doba povinnej karantény stanovená na 14 dní. Pacienti, ktorí boli po liečbe ochorenia COVID-19 prepustení z nemocnice, majú túto dĺžku karantény (14 dní) odo dňa prepustenia.

Počas pobytu v Bulharsku musia návštevníci dodržiavať všeobecne platné nariadenia Úradu verejného zdravotníctva. Od 23. júna 2020 sa v Bulharsku opätovne zaviedla povinnosť nosiť tvárové rúško vo všetkých vnútorných priestoroch a teda v prostriedkoch hromadnej dopravy, úradoch, ubytovacích zariadeniach, obchodoch, lekárňach, nemocničných zariadeniach, kinách a divadlách, v chrámoch a kláštoroch.

Osoby, ktoré vstupujú na územie Bulharska alebo ho tranzitne prechádzajú, predložia orgánom hraničnej kontroly vyhlásenie, že sú oboznámení s rizikami nákazy s COVID-19, cestujú na vlastné riziko a zároveň sa zaväzujú dodržiavať na území Bulharska protiepidemiologické opatrenia, uložené nariadením ministra zdravotníctva. V prípade, ak tak občania neurobia vopred, musia rátať so zdržaním pri vstupe do Bulharska. Formulár je k dispozícii v anglickom jazyku TU.

Občania Slovenskej republiky môžu vstúpiť na územie Bulharska bez povinnosti predloženia negatívneho testu na COVID-19 alebo karantény. Veľvyslanectvo SR v Sofii dôrazne odporúča každému turistovi uzavrieť komerčné zdravotné poistenie pred cestou do Bulharska, a to na celú dĺžku pobytu. Treba brať do úvahy možnosť predĺženia pobytu, nakoľko v prípade nariadenej karantény sa môže pobyt o 14 dní predĺžiť. Informuje Ministerstvo zahraničných vecí SR na svojich stránkach.