Francúzsko

Do Francúzska do konca roka dorazí 1,2 milióna dávok vakcíny proti novému druhu koronavírusu SARS-CoV-2. Vyjadril sa tak v stredu francúzsky premiér Jean Castex vo svojom vystúpení v parlamente, informovala tlačová agentúra AFP. Za prvé dva mesiace budúceho roka by sa k nim malo pridať zhruba 2,3 milióna dávok. Približne 5. alebo 6. januára by sa do Francúzska malo dostať 677.000 dávok a vo februári ďalších 1,6 milióna dávok, spresnil Castex.

Takéto množstvo vakcíny poslúži na zaočkovanie približne 3,9 milióna obyvateľov. Prioritne bude vakcína podaná ľuďom v rizikových skupinách, ako sú napríklad seniori či zdravotníci. Premiér prisľúbil, že vláda "bude omnoho transparentnejšia v tomto štádiu spravovania epidémie". Narážal tak na kritiku, ktorá sa na francúzske úrady prednedávnom spustila v súvislosti s distribúciou testov a ochranných rúšok.

Celkovo má do Francúzska doraziť približne 200 miliónov dávok vakcíny, čo poslúži na zaočkovanie zhruba 100 miliónov ľudí. Od začiatku pandémie Francúzsko zaznamenalo viac ako dva milióny prípadov nákazy a takmer 60.000 úmrtí.

Nemecko

Nemecko plánuje spustiť očkovanie voči novému koronavírusu 27. decembra. Oznámil to v stredu nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn, informovala agentúra AFP. Spahn vo vyhlásení uviedol, že prvými osobami, ktorým bude vakcína vyvinutá spoločnosťami Pfizer a BioNTech, podaná, budú starší ľudia v domovoch dôchodcov.

"Očkovanie je cesta von z tejto pandémie. A my sme na tejto ceste dobre pripravení," citovala slová šéfa rezortu zdravotníctva agentúra DPA. Spahn pritom konštatoval, že Nemecko nechce vakcínu schváliť len na núdzové použitie, ale na základe riadneho a dôkladného postupu. Nemecká kancelárka Angela Merkelová v stredu v Spolkovom sneme uviedla, že cieľom vakcinačnej kampane je vybudovať kolektívnu imunitu obyvateľstva voči nákaze koronavírusom. Na to by bolo podľa odborníkov potrebné, aby sa dalo zaočkovať 65 až 70 percent populácie. Ak sa nedá zaočkovať viac ako 40, 50 či 60 percent ľudí, "potom budeme musieť rúška nosiť ešte veľmi dlho", poznamenala Merkelová. V tejto súvislosti takisto zdôraznila, že tamojšia vláda nechce zaviesť povinné očkovanie.

Európska lieková agentúra (EMA) oznámi rozhodnutie o schválení vakcíny konzorcia Pfizer-BioNTech na použitie v EÚ 21. decembra. Urobí tak o osem dní skôr, ako pôvodne plánovala. Európska únia požaduje, aby všetkých 27 členských štátov začalo s vakcináciou v rovnaký deň. Spomínanú vakcínu už schválili vo Veľkej Británii, Spojených štátoch, Kanade a ďalších krajinách. Nemecko vakcínu dosiaľ používať nemôže, keďže ju najskôr musí schváliť EMA, ktorá vyhodnocuje použitie liečiv a vakcín vo všetkých 27 členských krajinách EÚ.

Taliansko

Taliansko očakáva, že s očkovaním proti novému koronavírusu začne niekedy v čase medzi vianočnými sviatkami a Novým rokom. Agentúre Reuters to v stredu povedal nemenovaný zdroj z prostredia tamojšej vlády. Taliansko v utorok s Nemeckom, Francúzskom a piatimi ďalšími európskymi krajinami oznámili, že budú spoločne koordinovať očkovaciu kampaň, ktorej spustenie sa očakáva ešte pred koncom aktuálneho roka.

Vakcinácia sa však môže začať až po tom, ako použitie vakcíny od spoločností Pfizer a BioNTech schváli Európska lieková agentúra (EMA). Rozhodnutie v tejto veci oznámi EMA na svojom mimoriadnom zasadnutí zvolanom na 21. decembra. Taliansko by malo v nasledovných dňoch dostať prvých 1,83 milióna uvedených vakcín.