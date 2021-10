VEĽKÝ POKROK: Nová liečba by mohla pomôcť v najťažších štádiách rakoviny!

Nová liečba rakoviny založená na imunoterapii by mohla vyhubiť nádory u niektorých nevyliečiteľne chorých pacientov. Vyplýva to zo štúdie britského Inštitútu pre výskum rakoviny (ICR) a nadácie Royal Marsden NHS Foundation Trust zverejnenej tento týždeň, píše britský denník The Guardian.