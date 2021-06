Do štúdie sa zapojilo 53 zdravotníkov rôzneho veku, ktorí na lôžkových oddeleniach alebo v ambulanciách prichádzali do kontaktu s pacientmi infikovanými koronavírusom. Skupina od januára do marca 2021 pravidelne užívala registrovaný liek Imunor. Za sledované obdobie mali ľahkú formu covidu len dve zdravotníčky, uviedol primár oddelenia klinickej imunológie a alergológie Fakultnej nemocnice Ostrava Jaromír Bystroň. Primár tento výskum aj inicioval, a to v prvom štvrťroku, keď v práci chýbalo množstvo lekárov aj zdravotných sestier, pretože sa nakazili koronavírusom.

Spomínané dve zdravotníčky, ktoré užívali Imunor a mali iba ľahký priebeh ochorenia, sa do práce vrátili po 14 dňoch.

Prípravok Imunor aktivuje prirodzenú imunitu. Podľa Bystroňa štúdia dokázala, že tento liek podaný preventívne môže aktivovať bunkovú imunitu nielen proti koronavírusu SARS-CoV-2 vrátane jeho rôznych variantov, ale aj proti iným vírusom. Liek však zatiaľ zdravotné poisťovne v Česku plne uhrádzajú iba pacientom s poruchou bunkovej imunity.

