Podľa portálu MeduZdravotný stav väzneného ruského politika Alexeja Navaľného je "mimoriadne nepriaznivý". Uviedla to vo štvrtok po návšteve vo väznici jeho advokátka Oľga Michajlovová.

Podľa portálu Meduza.io Navaľnyj podstúpil vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Lekári zatiaľ diagnózu neoznámili. V rozhovore pre televíziu Dožď Michajlovová spresnila, že Navaľnyj "má silné bolesti chrbta i v pravej nohe". Predkolenie si necíti, noha je "prakticky nefunkčná, v hroznom stave".

Bolesti pociťuje už niekoľko týždňov

Dodala, že Navaľnyj pociťuje bolesti chrbta už štyri týždne, ale väzenskí úradníci mu nepovolili návštevu jeho lekára. Podľa advokátky by väzenské úrady by mali Navaľného previezť do Moskvy, aby mohol dostať lepšiu liečbu. Uviedla, že jej mandant začal mať bolesti chrbta pred štyrmi týždňami.

Už 23. marca Navaľného advokáti informovali, že zdravotný stav ich mandanta sa v nápravnom tábore prudko zhoršil - bolel ho chrbát a znecitlivela mu pravá noha. Poskytovanie lekárskej pomoci Navaľnému sa obmedzovalo na to, že mu boli predpísané dve tabletky ibuprofenu.

Navaľnyj napísal sťažnosti

V súvislosti so svojím zdravotným stavom Navaľnyj prostredníctvom svojich advokátov napísal dve sťažnosti: v prvej uviedol, že má problém so zaseknutým nervom, pričom upozornil, že mu bola odoprená adekvátna lekárska starostlivosť. Požadoval, aby ho vo väzení vyšetril špecialista, ktorého pozval, a aby dostal potrebné lieky.

V druhej sťažnosti Navaľnyj poukázal na to, že na základe rozhodnutia justičných orgánov je evidovaný ako väzeň náchylný k úteku, preto ho dozorcovia vo väzení budia každú hodinu, "teda osemkrát za noc".

Navaľnyj upozornil, že podľa zákona odsúdení majú mať zaručený "nepretržitý osemhodinový spánok", a žiadal, aby sa voči nemu prestalo "používať nezákonné mučenie".

Na rozdiel od Navaľného a jeho právnikov Federálna služba pre výkon trestu (FSIN) pre Vladimirskú oblasť vo štvrtok oznámila, že Navaľného zdravotný stav bol "vyhodnotený ako stabilný, uspokojivý". Bližšie podrobnosti FSIN neuviedla.

