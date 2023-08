Izraelská záchranná služba neuviedla presný počet zranených, ale konštatovala, že medzi obeťami sú aj štvorročné dievča a vážne zranený muž.

Izraelská dobrovoľná záchranná služba United Hatzalah zároveň informovala, že „mnoho ďalších ľudí“ je uväznených pod popadanými skalami a záchranné tímy sa k nim snažia dostať.

From the scene of the rockslide near the Dead Sea pic.twitter.com/sPpDSg2aZA