Everly zomrel doma v meste Nashville v americkom štáte Tennessee. "Don žil podľa toho, čo cítil v srdci. Don bol rád, že mohol žiť svoje sny... so svojou spriaznenou dušou a manželkou Adelou a že mohol šíriť hudbu, vďaka ktorej sa stal Navždy bratom (Everly Brother)," uvádzalo sa v oznámení hovorcu.

Priekopník rokenrolu Don Everly a jeho brat Phil mali celosvetové hity koncom 50. a začiatkom 60. rokov 20. storočia, napríklad Bye Bye Love, All I Have To Do Is Dream, Wake Up Little Susie, Bird Dog či Cathy's Clown. Ovplyvnili skupiny ako Beatles a dvojicu Simon and Garfunkel.

Phil Everly zomrel na pľúcne ochorenie v roku 2014 ako 74-ročný. Bratia boli deťmi country spevákov, a keď vyrastali, vystupovali v rodinnom rozhlasovom programe. Na vrchole slávy medzi rokmi 1957 a 1962 mali 15 hitov v americkom rebríčku TOP 10.

The Everly Brothers sa na hudobnej scéne pohybovali od roku 1957. Ako hudobné duo sa rozišli v roku 1973 na desať rokov, ale Phil neskôr pre magazín Time povedal, že ich vzťah ako bratov to prežil.

Rozchod v roku 1973 nastal počas koncertu v Kalifornii, pričom Phil rozbil gitaru a odišiel z pódia. Počas odlúčenia mali obaja sólovú kariéru s obmedzeným úspechom.

Po desiatich rokoch sa dali znovu dohromady na koncerte v Londýne, po ňom nasledoval comebackový album. Don v interview v roku 1986 pre tlačovú agentúru Associated Press (AP) povedal, že ako duo boli úspešní, lebo "nikdy nenasledovali trendy".

"Robili sme to, čo sa nám páčilo, a šli sme za svojím inštinktom," doplnil Don. V roku 1986 ich uviedli do Rokenrolovej siene slávy, teda už v prvom roku jej existencie. V roku 1997 získali prestížne hudobné ocenenie Grammy za celoživotný prínos. Magazín Rolling Stone bratov označil za "najdôležitejšie vokálne duo v histórii rockovej hudby".