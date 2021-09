Vo veku 76 rokov zomrela americká speváčka Sarah Dashová, členka a spoluzakladateľka ženského vokálneho tria Labelle, ktoré sa preslávilo svojimi skladbami kombinujúcimi R&B, soul, funk, rock a tanečnú hudbu. Informoval o tom v utorok denník The Guardian.

Rodáčka z amerického štátu New Jersey bola hudobne aktívna od začiatku 60. rokov, keď sa stala členkou štvorčlennej skupiny The Blue Belles, neskôr premenovanej na Patti LaBelle & The Blue Belles; z nej sa začiatkom 70. rokov stalo trio Labelle.

Dashová bola charakteristická svojím emotívnym, univerzálnym hlasom, v ktorom sa snúbil pôvab sopránu s robustným gospelovým prejavom. Trio vydalo v rokoch 1971 - 1976 šesť štúdiových albumov a hosťovalo na jednej platni Laury Nyrovej.

Najväčším hitom skupiny sa stala skladba Lady Marmalade, ktorá sa v roku 1975 dostala na prvé miesto rebríčka Billboard Hot 100. Pieseň v roku 1998 prevzala do svojho repertoáru skupina All Saints, neskôr ju spoločne nahrali speváčky Christina Aguilerová, Mýa, Pink a Lil' Kim pre muzikálový film Moulin Rouge.

Po rozpade Labelle v roku 1976 sa Dashová vydala na sólovú dráhu, počas ktorej nahrala štyri štúdiové albumy. Ako vokalistka spolupracovala s viacerými interpretmi vrátane účasti na platni Steel Wheels (1989) britskej skupiny The Rolling Stones.

Trio Labelle sa vrátilo na scénu v roku 2008 štúdiovým albumom Back to Now. Dashová sa v posledných rokoch života venovala najmä nahrávaniu gospelovej hudby a charitatívnej práci.