Rodák z anglického grófstva Essex, vlastným menom Ivor Neville Kamen, začal svoju kariéru v polovici 80. rokov ako model, preslávil sa reklamou na džínsy značky Levi Strauss.

Kamen vydal dovedna štyri štúdiové albumy: Nick Kamen (1987), Us (1988), Move Until We Fly (1990) a Whatever, Whenever (1992).

Medzi jeho najznámejšie skladby patria Each Time You Break My Heart, ktorú preňho napísala Madonna, Loving You Is Sweeter Than Ever, Tell Me, Turn It Up alebo I Promised Myself - jeho najväčší hit.