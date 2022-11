Písal sa rok 1965. Asistentka doktora Johna C. Lillyho, 23-ročná Margaret Howe Lowattová, spolupracovala na výskume, ktorý zisťoval, či sú delfíny schopné pochopiť ľudskú reč. Výskum financovala americká agentúra NASA, uvádza portál AllThatsInteresting. Experiment mal dokázať hypotézu, že delfín skákavý prijme šarmantnú Margaret za svoju blízku priateľku a časom budú spolu “debatovať”.

Celý príbeh sa odohral v halucinogénnych šesťdesiatych rokoch v Amerike a stojí za ním neurovedec oddaný LSD John Lilly. Ten veril, že človek s delfínmi môže nadviazať vzťah a že delfíny dokážu „hovoriť” zvuky podobné ľudskému hlasu. Zdroj: Twitter/@AProdigiosus

Doktor Lilly si na malebnom karibskom ostrove Sv. Tomáš postavil vlastné laboratórium, v ktorom sa delfínom mohol venovať. Jedného dňa k nemu zavítala miestna žena Margaret, ktorú do laboratória priviedla iba číra zvedavosť. Nemala vedecké vzdelanie ani prax, ale Lilly ju pre jej zanietenosť prijal do výskumného tímu.

Margaret žila s delfínom menom Peter vo vile, ktorú dali celú zatopiť vodou až po kolená. Boli spolu takmer v úplnej izolácii niekoľko týždňov. Jej úlohou bolo naučiť delfína hovoriť po anglicky. Tvár si maľovala bielou farbou a zvýrazňovala si pery, aby zviera mohlo rozlišovať správnu artikuláciu.

Peter bol zo svojej učiteľky sexuálne vzrušený. Zdroj: reprofoto/Youtube BBC

Lekcie angličtiny mal Peter dvakrát denne a Margaret ho povzbudzovala, aby ju zdravil: "Ahoj, Margaret." Okrem toho sa mal naučiť čísla od jeden do päť, ako aj názvy určitých predmetov. Zakrátko sa však objavil iný problém: Margaret začala Petra sexuálne vzrušovať.

Ukazovalo sa, že sa nástojčivo a cielene obtieral o jej nohy a mával erekciu. Bol zrejme zaľúbený a začal jej dvoriť. Žena sa snažila napätie prelomiť, a tak vzala vec do vlastných rúk. Nastalo to, čo ľudské dvojice poznajú až príliš dobre. "Z mojej strany to však sexuálne nebolo,“ šokovala verejnosť svojím priznaním Margaret. "Bolo jednoduchšie to urobiť a neriešiť to. Stalo sa to prirodzenou súčasťou toho, čo sme spolu robili," vysvetlila.

