Informovala o tom v sobotu agentúra DPA. Do projektu s názvom Restart-19 vedci stále hľadajú dobrovoľníkov, ktorý sa tohto experimentu zúčastnia. Doteraz sa prihlásilo 1400 ľudí, no projekt ráta s účasťou 4000 zdravých ľudí vo veku od 18 do 50 rokov.

Projektu sa totiž budú môcť podľa portálu DW(Deutsche Welle) zúčastniť iba ľudia s negatívnym výsledkom testu na prítomnosť ochorenia COVID-19.

Účastníci koncertu, na ktorom vystúpi známy nemecký spevák Tim Bendzko, budú vybavení sledovacími zariadeniami, ktoré vedcom umožnia vytvoriť matematické modely a vypočítať tak riziko šírenia vírusu na masových podujatiach vo vnútorných priestoroch.

Dobrovoľníci tiež dostanú prípravok na dezinfekciu rúk so svetielkujúcim účinkom, aby vedci následne mohli identifikovať povrchy, ktorých sa ľudia dotkli, ako aj miesta, kde by sa vírus mohol šíriť.

