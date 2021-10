Podnikatelia by sa mali viac zamerať na záchranu planéty než na lietanie do vesmíru, uviedol britský princ William v rozhovore pre televíznu stanicu BBC.

"Potrebujeme, aby sa jedny z najlepších mozgov a myslí sveta namiesto hľadania nového miesta na život snažili zachrániť túto planétu," uviedol vojvoda z Cambridgea.

Toto vyhlásenie prišlo po tom, ako v stredu herec William Shatner letel do vesmíru v rakete vyvinutej americkou spoločnosťou Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa. William uviedol, že on sám nemá "absolútne žiaden záujem" letieť do vesmíru. Pripomenul aj uhlíkovú stopu letov do vesmíru, čo označil za ich "zásadný problém".

Princ tiež upozornil na zvýšený výskyt "klimatickej úzkosti" u mladých ľudí, ktorých "budúcnosť je ohrozená".

V rozhovore William pripomenul, že touto tematikou sa zaoberal už jeho starý otec princ Philip.

"Môj starý otec začal pomáhať Svetovému fondu na ochranu prírody (WWF). Neskôr sa klimatickou zmenou zaoberal aj môj otec (princ Charles). To bolo dávno predtým, než sa stal (tento fenomén) v spoločnosti témou," uviedol William.

Na nedatovanej snímke z októbra 2021 zľava Chris Boshuizen, William Shatner, Audrey Powersová a Glen de Vries. Zdroj: TASR

Vojvoda z Cambridgea minulý týždeň tiež informoval o takzvanej Earthshot Prize, čo je cena v hodnote milión libier (1,1 milióna eur). Budúcim laureátom bude udelená za pozitívny prínos pre ochranu životného prostredia. Úplne prvýkrát sa bude odovzdávať koncom tohto mesiaca v Londýne, potom bude ceremónia každý rok v inom meste.